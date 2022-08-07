شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مثيرة تنتظر بيراميدز فى الإيجبشيان ليج قبل خط النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لخوض 5 مواجهات قوية فى شهر أغسطس الجارى مع اقتراب مسابقة الدوري العام من خط النهاية، حيث خاض بيراميدز 29 مباراة حتى الآن بالمسابقة المحلية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

وجاءت المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري العام كالتالي:

ـ بيراميدز وغزل المحلة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ بيراميدز وسموحة في الجولة 31 : 19 أغسطس

ـ بيراميدز وفيوتشر في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ بيراميدز وسيراميكا في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ بيراميدز والجونة في الجولة 34: 29 أغسطس