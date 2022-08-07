شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يطلب وديتين لحرس الحدود الإثنين والخميس المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، من جهازه الإداري بالنادي الاتفاق على وديتين جديدتين يخوضهما الفريق الإثنين والخميس المقبلين.

ومن المقرر أن يلاقي الحرس فريقا سعوديا، الإثنين المقبل، ومقرر خوضها بالإسماعيلية، على أن يتم الانتهاء من الودية الثانية خلال ساعات.

ويستعد حرس الحدود لخوض منافسات الموسم الجديد للدوري الممتاز، بعد أن تأهل الفريق عن المجموعة الثالثة لأندية الوجه البحري والإسكندرية بدوري القسم الثاني.

ويسعى أحمد أيوب، المدير الفني، خلال فترة الإعداد لتجهيز لاعبي الفريق لبداية الموسم.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للحرس من العميد عمرو خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله لمنصب المدرب العام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو رضا مديرا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.