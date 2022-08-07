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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات تفصل الأهلى عن خط النهاية فى الإيجبشيان ليج.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو ركلة جزاء.
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى.
الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب
إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب
الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس
طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس
الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.