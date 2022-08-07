شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسائل من محمود الخطيب عن أزمة نادي الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، 10 رسائل قوية إلى جماهير النادي، في ظل الأزمة التي يعاني منها فريق كرة القدم في الفترة الأخيرة.

رسائل من محمود الخطيب عن أزمة نادي الأهلي المصري

الأهلي بات قريبا من خسارة لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد أيام من خسارة كأس مصر 2021، وقبلها الهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.



وظهر محمود الخطيب في كلمة مصورة عبر قناة الأهلي، امتدت لساعة كاملة، خصص الجزء الأكبر منها للحديث عن فريق الكرة.



وبدأ الخطيب رسائله معترفا بوجود تقصير، قائلا "واجبنا أن نعترف بالتقصير، ونسارع في إصلاحه، من يعمل بجد يخطئ، هذا ليس عيبا، بل العيب هو الاستمرار في الخطأ".



وأضاف: "ليس من العيب الاعتراف بالتقصير، فنحن نعلم أوجه التقصير ونعمل على معالجتها، ولكن لن يمكننا ذلك إلا بدعم جماهير الأهلي ومساندتها".

من ناحية أخرى، تحدث محمود الخطيب عن الإنجازات التي حققها الأهلي في السنوات القليلة الماضية، حيث قال: "عندما تولينا المسؤولية عملنا على دعم الفريق للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات".



واستدرك: "الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 5 مرات في 6 سنوات، وهو أمر لم يفعله أي فريق أوروبي، كما نجح في الحصول على 12 لقبا في آخر 4 سنوات".

من ناحية أخرى، تطرق الخطيب للحديث عن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الخطيب: "الجميع يعلم الطريقة التي خسرنا بها النهائي، والتي أسهم فيها بعض العناصر من داخل مصر، حيث أقيمت المباراة في ملعب الوداد، وهو أمر غير عادل".



من ناحية أخرى، كشف محمود الخطيب عن أسباب تراجع نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى تشبع اللاعبين ذهنيا بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.

وأوضح: "كسبنا لقبين، وضاعت بطولات أخرى لظروف معينة، الكل يعلمها، حققنا ما لم يحققه أي فريق عالمي في آخر 4 أعوام، وهناك من يعمل لهدم هذا الفريق، يجب أن ننتبه".

وواصل: "بحكم خبرتي وتاريخي، لقد وصل الفريق لقمة الهرم الكروي، ونافس في بطولة عالمية، وتأهل لنهائي إفريقيا 5 مرات في آخر 6 سنوات، لذا إحساس اللاعبين يختلف ذهنيا بالتنافس على مستوى أقل في بطولات محلية".



وأردف: "تأثرنا بتلاحم 3 مواسم، ورقم قياسي لعدد مباريات لاعبي الأهلي، وعدد ساعات السفر ورحلات طويلة جدا سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية".

وأكمل: "الفريق تم استنزافه، وتم ضغط جدول المباريات"، متسائلا: "هل تعاقبوا الأهلي لأنه بطل ويتأهل لنهائي إفريقيا؟".

وأتم: "وكان نتيجة لكل هذه العوامل، كثرة الإصابات، خاصة عناصر الخبرة في صفوف الفريق".

ووجه محمود الخطيب اتهامات صريحة، لتبرير أزمة تراجع نتائج الأهلي، قائلا: "هناك عوامل خارجية تستهدف إحباط اللاعبين، منها مثلا التحكيم من الموسم الماضي، هناك علامة استفهام كبيرة عليه".

وشدد: "لا أقصد أن التحكيم هو السبب الوحيد، ولكن هناك أخطاء فجة كلها ضد الأهلي مقابل مجاملات في اتجاهات أخرى، كل ما نريده العدل فقط".

وكشف: "أرسلنا من 15 إلى 20 خطابا للشكوى من أخطاء التحكيم، ولا أحد يرد، وتحدثنا مع مسؤولي اتحاد الكرة والرابطة".

وانتقل محمود الخطيب للحديث عن المدير الفني السابق، بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق في يونيو/حزيران الماضي، بعد 20 شهرا على رأس القيادة الفنية.

وقال الخطيب: "لقد حقق موسيماني إنجازات كبيرة، ولكن تعرض لحملة ممنهجة".

وأضاف: "لقد شرحنا كل الصعوبات السابقة لموسيماني بعد عودته من المغرب، واستفسرنا منه عن الدعم المطلوب في فترة حاسمة من عمر المسابقة".

وأتم محمود الخطيب: "لقد فاجئنا موسيماني أنه لم يعد قادر على الاستمرار، لأسباب صحية ونفسية، وبعد مهلة 24 ساعة، أصر على موقفه، واعتذر".