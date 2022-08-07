شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز بدلاء لثلاثى الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تجهيز بدلاء كل من إمام عاشور ويوسف أوباما وحسام عبد المجيد، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري، حيث يغيب إمام عاشور عن مواجهة المقاصة بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة الجونة بسبب احتفاله مع الجماهير والذى كاد يتسبب في كارثة، كما يغيب يوسف أوباما وحسام عبد المجيد للإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الجونة.

ويضع فيريرا مع جهازه المعاون عدة خطة بديلة لتعويض غياب الثلاثى، لأن البروفيسور يعتمد عليهم بشكل أساسي، خاصة حسام عبد المجيد وإمام عاشور، ومن المنتظر أن يحدد فيريرا اللاعبين الذين سيمنحهم فرصة المشاركة في مواجهة المقاصة بدلاً من عاشور وأوباما وحسام عبد المجيد.

في سياق متصل، قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء تغريم إمام عاشور 50 ألف جنيه، وحرمانه من مكافأة الفوز على الجونة، بعد الاحتفال الذي قام به عقب هدفه في الجونة، وكاد أن يتسبب في حدوث كارثة مع الجماهير بعدما تحطم سور المدرجات، وسقط على بعض الجماهير، الأمر الذى كاد أن يتسبب في كارثة، وهو ما دفع رئيس القلعة البيضاء لتغريم اللاعب وحرمانه من مكافاة الفوز.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.

سجل رباعية الزمالك في الجونة، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.