شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مثيرة تحسم مصير المقاولون فى الدوري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة".. هكذا وصف شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي مهمة تدريب المقاولون العرب، خلفاً لمحمد عودة والذى رحل عن الفريق لتراجع النتائج، حيث استقر المقاولون فى المركز قبل الأخير بالدوري العام.

ويتبقى للمقاولون العرب 5 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

وجاءت المباريات الخمسة المتبقية للمقاولون العرب في الدوري كالتالي:

ـ المقاولون العرب والجونة فى الجولة 30: 10 أغسطس

ـ المقاولون العرب ومصر المقاصة في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ المقاولون العرب وفاركو في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ المقاولون العرب والاتحاد السكندري في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ المقاولون العرب والمصري في الجولة 34: 29 أغسطس.