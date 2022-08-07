شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة المحلة استعداداً لسموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر صفحة مباراة غزل المحلة والتى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، استعداداً للقاء القادم لفيوتشر في الدوري أمام سموحة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر برباعية نظيفة.

ويتبقى لفيوتشر 5 مباريات مثيرة في الموسم الجاري، ومن المقرر أن يلتقي سموحة في الجولة 30، وسيراميكا فى الجولة 31 يوم 18 أغسطس، ثم بيراميدز فى الجولة 32، ثم الجونة يوم 26 أغسطس في الجولة 33، وأخيراً مصر المقاصة في الجولة الأخيرة.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.