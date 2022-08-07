شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بعد 24 ساعة راحة استعدادًا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة الجونة.

ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية، وقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، خاصة بعد رحلة السفر والعودة من الجونة.