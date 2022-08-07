شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بعد 24 ساعة راحة استعدادًا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة الجونة.
ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية، وقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، خاصة بعد رحلة السفر والعودة من الجونة.
وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.
سجل رباعية الزمالك في الجونة، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.
بهذه النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.