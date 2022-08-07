شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية يواجه غانا اليوم في إياب تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية اليوم مباراة غاية في الأهمية أمام غانا في تمام الخامسة مساء بشاطئ في إياب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بملعب سيدى بشر بالإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز غانا 6-5.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية وغانا، عن ارتداء المنتخب للقميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر محمد منجي، المدير الإداري للمنتخب، وإسلام شاكر مدير المهمات.