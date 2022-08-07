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مواعيد مباريات الجولة الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح غدا الاثنين منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى باستاد جهاز ، وسيراميكا مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

 

مواعيد مباريات الجولة 30 من الدورى 

الاثنين 

 

طلائع الجيش & إيسترن كومبانى..6.30 مساءاً على ستاد جهاز الرياضة 

 

سيراميكا & انبى..6.30 مساءاً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر 

 

 

الثلاثاء 

 

غزل المحلة & بيراميدز..6.30 مساءاً على ستاد غزل المحلة 

 

الزمالك & مصر المقاصة..9 مساءاً على ستاد القاهرة الدولى 

 

البنك الأهلى & فاركو..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت 

 

الأربعاء 

 

المقاولون العرب & الجونة..6.30 مساءً فى الجبل الاخضر

 

سموحة & فيوتشر..6.30 مساءً على استاد الاسكندرية 

 

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساءً على استاد برج العرب 

 

الخميس 

 

الإسماعيلى & الاتحاد السكندري..6.30 مساءً على استاد الإسماعيلية

 

 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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