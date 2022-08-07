شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى اليوم الأحد 7 / 8 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ماذا فعل الأهلى والاتحاد السكندرى فى آخر ظهور بالدوري؟

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فاركو في الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل خسر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف من الطلائع فى نفس الجولة.

تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

118 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 78 فوزاً وسجل 200 هدف مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم الماضي

حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

يتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 45 .

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو ركلة جزاء.