شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بعدما أغلق صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز بها الفارس الابيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والمقاصة

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إمام عاشور بالجولة 13 للمسابقة وأضاع زيزو ركلة جزاء خلال المباراة التى تعرض فيها أشرف بن شرقى للطرد.

غيابات الزمالك أمام المقاصة

يغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و مصر المقاصة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومصر المقاصة الثلاثاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.