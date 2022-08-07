شكرا لقرائتكم خبر عن دافيد رافين: محمد صلاح سيتوج بالهداف.. وليفربول سيحصد البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى دافيد رافين، نجم ليفربول السابق، والمتوج بدوري أبطال أوروبا 2005، بأن الريدز سيحصدون لقب البريميرليج هذا الموسم، رغم التعادل ضد فولهام في المباراة الافتتاحية.

وقال رافين، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "سعيد بتشجيع الجماهير المصرية الكبير لليفربول، ونعلم حجم دعمهم".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق سيتحسن خلال الموسم وسيتوج بلقب البريميرليج، وصلاح سيكون على رأس المرشحين لجائزة هداف البريميرليج خلال الموسم، فهو أصبح جاهزا لحصد الألقاب مع الفريق بعد فترة راحة جيدة".