شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يصل القاهرة لبدء عمله مع تطوير التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عن وصول الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة، لبدء عمله مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير التحكيم المصري.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين، عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.

ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا مؤخرا بمقر الاتحاد بالجزيرة، لتقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.