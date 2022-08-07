شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش اليوم، الأحد الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه فى المربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل سلبيا مع المصرى البورسعيدى بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات إيسترن كومبانى، وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى خسرها بهدفين دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى12 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22.