شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش اليوم، الأحد الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات إيسترن كومبانى، وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى خسرها بهدفين دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.
ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى12 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22.
وتمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو، وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.
ويتمسك مسئولو الطلائع بحقهم في الظهورالافريقى الأول في تاريخ النادى لإستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الاهلى في بداية الموسم الجارى ويتطلع للمشاركة الافريقية للمرة الأولى في تاريخه لإستمرار إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.