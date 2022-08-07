شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تنزانيا فى البطولة الأفريقية لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب شابات السلة تحت 18 سنة مع تنزانيا، اليوم الأحد، فى ثانى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بمدغشقر وتستمر حتى 14 أغسطس. ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: أنجولا وتنزانيا وغينيا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، مشيرة عبد العليم إداري، أحمد الجويلي إحصاء، فاطمة محمود علاج طبيعي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري المسافر إلى مدغشقر فجر الثلاثاء كالتالي:

تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.