شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: مهمتي مع المقاولون ليست مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمقاولون، أن خسارة فريقه أمام بيراميدز، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، جاءت لأن المقاولون يمر بظروف صعبة، موضحا أن مهمته ليست مستحيلة والتحديات موجودة في كل مكان".

وقال شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية على "أون تايم سبورتس" عقب المواجهة: "موقع المقاولون الحالي بجدول الدوري لا يليق به وهو ليس مكانه الطبيعي، وعندما تحدث معي إدارة المقاولون، اتفقنا على أن هدفنا الرئيسي بجانب الاستمرار في الدوري هو بناء فريق جيد للمستقبل".

وأضاف غريب: "الحسابات بالنسبة لمباراة الجونة لن تختلف عن أي مباراة أخرى وهي مباراة بثلاث نقاط، عملت مع الفريق خلال تدريب واحد فقط ولدينا العديد من الغيابات ما بين إيقافات وإصابات".

واختتم: "أمام بيراميدز تلقينا الهدف من كرة ثابتة بسبب عدم الرقابة بشكل جيد ولم ينجح بيراميدز في خلق أي فرص طوال المباراة على مرمى أبو السعود، وبعد الهدف تحررنا هجوميا ولعبنا على مرمى المنافس".