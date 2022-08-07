شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد عصام صبحى أمام الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود مدافعه عصام صبحى فى مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس 11 أغسطس الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسكندرية بالجولة الـ 29 للمسابقة بسبب الإنذار الثالث.

ونال صبحي الإنذار الثالث خلال مشاركته فى لقاء مصر المقاصة الذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف نظيف سجله أحمد مدبولي.

ويحرص جهاز الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسات تحفيزية للاعبيه بصفة مستمرة من أجل تحفيزهم لتقديم مردود إيجابي خلال اللقاءات المقبلة لمواصلة صحوة الفريق المحلية لتخطي أزمة هي الأصعب فى التاريخ، وذلك لتصحيح وضعه بجدول الدوري.

وكان حمزة الجمل قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.