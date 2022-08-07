شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام المجر فى ربع نهائى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواجهة مهمة اليوم، الأحد، أمام المجر فى الثامنة والنصف مساءً، فى ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيقها مقدونيا وسط طموحات قوية فى أحفاد الفراعنة فى حصد إنجاز .

وخسر منتخب ناشئات كرة اليد من الدنمارك بنتيجة 32/27 فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا، بعدما نجح فى الفوز على البرتغال بنتيجة 24/22 فى إطار أول لقاءات الدور الرئيسى ليضمن التأهل للدور ربع النهائى.

وحقق منتخب مصر لناشئات اليد العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كل من كرواتيا 33 / 31 وكاراخستان 39 / 21 والهند 24 / 22.

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات .