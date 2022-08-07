شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى فاركو استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا صفحة مباراة الإسماعيلى، التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونظراً لضيق الوقت، فضل الجهاز الفنى لفاركو عدم منح لاعبيه راحة عقب مواجهة الدراويش، ويستأنف الفريق البرتقالى تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتخوض العناصر الأساسية فى فاركو والتى شاركت فى مباراة الاسماعيلى تدريبات استشفائية لإزالة الاجهاد اليوم على أن يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً للمباراة.

ويعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات البنك الاهلى وأحدثها مباراته الأخيرة مع مصر المقاصة التى فاز بها بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالدوري بحثاً عن انتصار جديد يعدل مسار فاركو بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة.