رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي: النصر من حقه عدم قيد أبو جبل

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عدم قيد محمد أبو جبل في قائمة النصر لا يمنح اللاعب الحق في تقديم شكوى ضد النصر.

وقال الرفاعي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "النصر من حقه عدم قيد اللاعب ولا مشكلة قانونية عليه".

وأضاف: "إظهار العقد سيكون الفيصل في أزمة أبو جبل والنصر، النصر حال ثبوت فسخ العقد من جانبه سيكون ملزم بدفع قيمة العقد كاملا لأبو جبل".

وتابع: "أبو جبل حال ثبوت خطأه سيكون مهدد وقتها بالإيقاف لمدة ٤ أشهر، والقرار في تلك العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتا طويلا".

في سياق متصل، رد نادي النصر السعودي، في بيان رسمي، على حارس الزمالك السابق ومنتخب مصر محمد أبو جبل، مؤكدا أن موقف النادي القانوني سليم، حيث كان النصر قد تعاقد مع أبو جبل، لكن سرعان ما تراجعت إدارة النادي عن ضمه، وتم التعاقد مع لاعب آخر وهو الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا.

وأوضح أبو جبل، في بيان، أن النصر رفض إصدار تأشيرة دخوله المملكة العربية السعودية، ولم يقبل بمنحه تذكرة للحاق بمعسكر الفريق في ماربيا الإسبانية.

وجاء بيان النصر السعودي لتوضيح موقفه القانوني كالتالي:

بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح التالي:

1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022.

2- بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 -8-2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا، وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.

3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القالون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقّع مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاءً مبكرًا، ويعتبر ذلك اعترافًا ضمنيًّا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بُني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي.

5- أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.