شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: قدمنا أسوأ أداء أمام المقاولون رغم الفوز بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون مقابل، موضحا أن المواجهة كانت صعبة والثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري، مشددا على أن مباراة اليوم كانت أسوأ أداء قدمه الفريق على الإطلاق هذا الموسم وفي الفترة الأخيرة تحديدا، رغم الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن الفريق رغم أدائه غير الجيد إلا أنه حقق الانتصار وهو أمر جيد بالفعل في الفترة الحالية، موضحا أن هناك بعض الإجهاد من توالي المباريات والضغط، ولكن كان يجب أن يكون الأداء أفضل خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك، وكان يتوقع أن يكون رد الفعل أفضل بكثير في هذه الفترة الحرجة من مشوار الدوري.

وشدد على أن المرحلة الحالية مهمة، ولا بد من التركيز وهناك مباريات صعبة لا بد من الفوز فيها، وبعد أقل من 3 أيام الفريق أمام مواجهة صعبة أخرى أمام المحلة لابد من الفوز فيها لمواصلة المشوار حتى النهاية بكل قوة.

وأشار إلى أن غياب السعيد ورمضان صبحي عن مباراة المحلة سيكون مؤثرا لكونهما من العناصر المهمة، ولكنه يثق في اللاعبين وقدرتهم على التعويض ومواصلة المسيرة، ولا بد من الفوز على المحلة من أجل الاستمرار في المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.