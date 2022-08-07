شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الجولة الـ29 للدورى الممتاز اليوم بمواجهة الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الأحد، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ، حيث يواجه الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

الأحد

الاتحاد السكندري & الأهلى..9 مساء على استاد برج العرب





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.