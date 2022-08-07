شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب الأهلي.. محمود الخطيب في ورطة بطلها ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع نادي ريال مدريد الإسباني محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، في ورطة، بسبب الحديث الذي أدلى به في الساعات الأخيرة.

وخرج محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، عبر شاشة النادي لتوضيح بعض الأمور، وتوجيه عدة رسائل إلى الجماهير، في ظل ما يمر به الفريق الأحمر من تراجع في المستوى.

ورغم اعترافه بالتقصير وارتكاب بعض الأخطاء التي سيسعى إلى معالجتها، إلا أن محمود الخطيب أثنى على ما حققه الأهلي على المستوى القاري خلال السنوات الأخيرة.

وقال الخطيب: "في آخر 6 سنوات، الأهلي وصل إلى 5 نهائيات ببطولة دوري أبطال إفريقيا"، متسائلا: "مَن الفريق الذي وصل إلى هذا الرقم في أوروبا أو إفريقيا؟ الأهلي فقط".

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخ 2017، 2018، 2020، 2021، و2022 بآخر 6 سنوات، باستثناء نسخة 2019 التي تعرض خلالها للإقصاء من الدور ربع النهائي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وخلال الـ5 مباريات النهائية، نجح الأهلي في التتويج باللقب التاسع والعاشر في تاريخه بنسختي 2020 أمام غريمه الزمالك و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فيما خسر المباريات النهائية لنسخ 2017 أمام الوداد المغربي، 2018 أمام الترجي التونسي، والنسخة الأخيرة 2022 أمام الوداد.

لكن بالعودة إلى التاريخ، فقد سبق لنادي ريال مدريد الإسباني التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 5 نسخ متتالية، بل ونجح الفريق الملكي في حصد اللقب طوال تلك الفترة في رقم استثنائي ظل صامدا منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن.

وحقق ريال مدريد لقب أول 5 نسخ لدوري الأبطال، وتحديدا في مواسم 1955-1956، 1956-1957، 1957-1958، 1958-1959، و1959-1960، قبل أن يواصل "الميرينجي" تخليد اسمه في البطولة الأغلى بأوروبا حتى أصبح الأكثر تتويجا بها برصيد 14 لقبا آخرهم الموسم الماضي 2022-2021.

ويُعتبر الأهلي ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية والدولية على مستوى العالم برصيد 24 لقبا، لكن ريال مدريد ابتعد عنه بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ليصل إلى 27 لقبا، وقد يصعب النادي الإسباني مهمة نظيره المصري بتوسيع الفارق إلى 5 بطولات حال حصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.