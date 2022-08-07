هيثم عرابي: هناك "شيطان" في الأهلي وراء المشاكل.. ولم أحرض للهجوم على غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالأهلي، على الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء الهجوم على حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك "شيطانًا"، حسب تعبيره، في القلعة الحمراء هو سبب العديد من المشاكل.

وقال هيثم عرابي، في تصريحات لقناة "الحياة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "أقول لمن يتهمني بالوقوف وراء الهجوم على حسام غالي (حسبي الله ونعم الوكيل)، لولا ظروف الأهلي الصعبة وعدم رغبتي في إثارة مشاكل جديدة للنادي لتحدثت عن الكثير من الأمور، ورددت على هذه الاتهامات بشكل مختلف".

وأوضح "أقسم أن ليس لي علاقة بما يحدث لحسام غالي، الجماهير في المدرجات هاجمت غالي، هل أنا من يمولهم؟ لست قويًا لهذه الدرجة، طبيعة عملي مختلفة عنه، أتقبل فكرة أنه لم يكن يريد استمراري بالنادي، لكني لا أتقبل أمورًا أخرى لن أتحدث عنها".

وأكمل عرابي، الذي رحل عن منصبه بالأهلي بسبب الخلافات، "أقول لمن يدعي أني وراء الهجوم على حسام غالي، سأرد عليك بعملي، داين تدان، والأيام بيننا".

وأضاف عرابي "أحد الأشخاص المعروفين على (تويتر) قالي لي إن هناك من طلب مني مهاجمتك، وأؤكد أنه ليس حسام غالي، وكنت أريد الحديث مع محمود الخطيب بشأن ذلك، هناك من يريد مهاجمة أشخاص بعينهم، لا يمكن أن أكون أنا (الشماعة)".

وتابع المدير الرياضي لنادي أسوان "أتعرض لحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم ردي على من يهاجمني أوصله لهذا المستوى من الهجوم، وأقول له (حرام عليك اللي بتعمله في الأهلي)".

وواصل عرابي "لو جلست مع حسام غالي سيعرف أن هناك شيطانًا بالنادي، هو سبب مشاكل عديدة، وأتمنى أن يلقى هذا الشيطان جزاءه في يوم من الأيام".

واختتم "لا أستحق الهجوم الذي أتعرض له، لم أفعل شيئًا ضد النادي، وأحترم عملي ولم أتحدث عن الأهلي بسوء منذ رحيلي، ولن أكون يومًا مصدر مشاكل للنادي".