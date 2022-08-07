محمد فاروق: محمد هاني يستعد للرحيل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق عن رغبة محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في البحث عن عرض احتراف خارجي تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" أن محمد هاني كلف وكيله بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي بالبحث عن عرض رسمي في الخليج سواء في الدوري القطري أو السعودي أو الإماراتي تمهيداً لعرضه على الإدارة والرحيل في الميركاتو الصيفي بسبب هجوم الجماهير عليه بسبب تراجع مستواه الفني، بالإضافة إلى رغبته في البحث عن فريق جديد بعيدًا عن الأهلي ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

مواسم متلاحمة

ومنذ ساعات قليلة ، أكد محمود الخطيب ان النادي الأهلي لعب كأس العالم للأندية باللاعبين الناشئين بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا .

وأضاف الخطيب في فيديو أذاعته قناة الأهلي: الأهلي فضل مصر وأثبت أن مصر قبل الجميع ولم نعلق ولم نتحدث عن الأمر وهذا دورنا الوطني ، دور لا يعترض ويساهم مع الوطن .

وأكمل :الهجوم علي اللاعبين اعلم انه من حب الجماهير فيهم وثقتهم في قدراتهم وإمكانياتهم وهذا ما اخبرتهم انه من حب الجماهير يأتي الهجوم لأنني كنت لاعب واعرف ذلك.

وأوضح : هم نفس اللاعبين الذين وصلوا إلى ثالث العالم.

وعن خسارة الألقاب قال : هناك 3 مواسم متلاحمة رقم قياسي في عدد المباريات وعدد ساعات السفر وعوامل خارجية مثل التحكيم .

وأردف : علامة استفهام كبيرة على التحكيم منذ الموسم الماضي ومجاملات لصالح طرف آخر الاهلي يطلب العدل فقط .