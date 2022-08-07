بدر بانون يكشف سر رحيله عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف بدر بانون نجم الأهلي السابق وقطر القطري الحالي عن كواليس رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية

وأكد بانون في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأهلي فريق كبير وعريق ويمتلك عقلية أوروبيه مشددا أن في الأهلي تتويج بالبطولة ثم في اليوم التالي تسعي لحصد الأخري

وأضاف أنه كان لديه رغبه في الإنضمام للاهلي من أجل التتويج بالبطولات وهو ما نجح به خلال الموسم الأول وتوج مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا مشددا أنه عقب إصابته بفيروس كورونا غاب عن الملاعب لفترة طويله والأهلي سانده كثيرا

وتابع أنه عقب عودته للملاعب جمعته جلسه مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات حيث أنه أبلغ عبدالحفيظ لانه لم يعد قادر علي أن يقدم للفريق ما يقدمه اي اجنبي ومن الأفضل للفريق التعاقد مع اجنبي اخر

وأكمل أنه طلب من عبدالحفيظ التفاوض مع قطر القطري في العرض المقدم من النادي مشددا أن الاهلي احترم رغبته و وافق علي العرض

وتابع أن الاهلي يمتلك جماهير كبيرة ساندته طوال الوقت مشددا أنه لن يوفي تلك الجماهير حقها .

وعن أشادة بيتسو موسمياني المدير الفني السابق للفريق به فأكد أنه شرف كبير له أن يتحدث عنه. مدرب كبير مثل موسمياني مشددا أنه مدرب رائع و أضاف له الكثير.