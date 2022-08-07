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ميدو يوجه رسالة لمرتضى منصور رئيس الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - أشاد نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو ، بمجلس إدارة نادي الزمالك وكذلك جماهير الزمالك

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة جزاء الزمالك أمام الجونة صحيحة بنسبة 100%، وواضحة" .

أضاف: "سيف الجزيري مميز في قدرته على جعل المنافس يدخل في أزمة، وكذلك دفاع الخصم" .

وواصل: "إمام عاشور، لاعب كبير، وبرهن على ذلك من خلال إمكانياته المميزة" .

وعن جمهور الزمالك قال:"جمهور الزمالك عظيم في مساندته للفريق، ولا يتردد لحظة في مساندته مهما كانت الظروف، وأوجه التحية لإدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، على تسهيل الأمور للجماهير بتوفير حافلات نقل، مجلس الزمالك جعل وكأن الفريق يخوض مباراة الجونة على ملعبه"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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