الإمارات : إلغاء السوبر حال عدم مشاركة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن المؤامرة ضد النادي الأهلي فيما يتعلق بنهائي بطولة أبطال أفريقيا ثبتت بتحقيقات وزارة الشباب والرياضة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مسئول عن المؤامرة ضد النادي الأهلي، وهذا المسئول معروف للكل بما فيهم الاتحاد الذي تراجع عن اتخاذ قرار ضده.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مؤامرة ضد القلعة الحمراء، وكأن النادي الأهلي يلعب لدولة أخرى غير مصر، موضحا أن دور مسئولي اتحاد الكرة إدارة الرياضة بشفافية وعدالة وبما يصب في صالح الرياضة المصرية

وأردف أن الإمارات أعلنت إلغاء السوبر في حال عدم مشاركة النادي الأهلي في البطولة، وذلك بحسب ما نشرت صحف إماراتية.