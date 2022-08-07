الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في أول مباراة بعد قرار الدفع بالناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد السكندري باستاد "برج العرب" عند الساعة 09:00 من مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، في أول مباراة بعد قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء باستكمال المسابقة بالشباب والعائدين من الإصابة.

وأعلن الأهلي الخميس الماضي استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الناشئين والشباب إلى جانب العائدين من الإصابة، مع إراحة عدد من الأساسيين، ضمن قرارات نارية، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وجاءت قرارات الأهلي ردًا على لقطة جدلية بإلغاء الحكم أحمد الغندور هدفًا سجله بيرسي تاو في مرمى فاركو، خلال مباراة الجولة 28 التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب "الأهلي وي السلام"، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار"، بينما أظهرت الإعادة التليفزيونية شكوكًا حول صحة القرار.

هذه اللقطة كانت سببًا في خروج المباراة بالتعادل السلبي، وبالتالي خسارة الأهلي نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.

وشهدت القائمة التي أعلنها البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، استعدادًا للمباراة الاتحاد، استبعاد عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي "أفشة"، ووليد سليمان، بهدف الراحة، لينضموا إلى المصابين محمد شريف، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، الغائبين عن القائمة.

في المقابل، ضمت قائمة الأهلي 8 لاعبين من الشباب والناشئين، هم محمد أشرف بكري، ومحمد خليفة نصير، ومحمد أحمد "شرقية"، ومحمد حمدي علي، وميدو نبيل، وأحمد سيد عبدالنبي، وأحمد سيد غريب، وعلي عمرو، إلى جانب الرباعي مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومحمد فخري، وزياد طارق الذي لا يعد غريبًا على الفريق الأول.

وعاد صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاولون قبل الأخيرة، فيما استمر تواجد الثلاثي المحترف بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأليو ديانج.

على الجانب الآخر، خلت قائمة الاتحاد من اسم جوب مابولولو هداف الفريق بـ12 هدفًا، بسبب الإصابة، وكذلك خالد الغندور، الذي يغيب الإيقاف، وأيضا الحارس أحمد يحيى رغم تراجعه عن قرار اعتزاله.

وابتعد الأهلي بصورة كبيرة عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك، المتصدر وحامل اللقب، بفارق 13 نقطة، وعن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، بفارق 6 نقاط، علمًا بأن كل فريق منهما لعب مباراتين أكثر من الأحمر.

وبخلاف مباراة الأهلي اليوم ولقاء الإسماعيلي المؤجل، سيتبقى لكل فريق 5 مباريات حتى نهاية الموسم الجاري، الممتد بشكل استثنائي.

ويسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات عبر بوابة زعيم الثغر، حيث تعادل في آخر مباراتين أمام كل من المقاولون العرب وفاركو، علمًا بأن الفريق حقق الفوز 3 مرات فقط في آخر 8 جولات.

على الجانب الآخر، يحتل الاتحاد المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تؤكد ابتعاده عن مناطق الخطر، إذ يبتعد الفريق الأخضر بفارق 6 نقاط فقط عن أول المهددين بالهبوط.

وفي حال تمكن الاتحاد من الفوز أو التعادل في مباراة اليوم فإنه سيتقدم خطوتين، ليرتقي إلى المركز التاسع، على حساب إنبي وسيراميكا كليوباترا، اللذين يملك كل منهما 34 نقطة.

ويقدم الاتحاد، بقيادة عماد النحاس نجم الأهلي السابق، نتائج متذبذبة في الفترة الأخيرة، حيث حقق الانتصار مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة 12 في أبريل الماضي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف سجله لويس ميكيسوني.

بطاقة المباراة

الفريقان: الأهلي والاتحاد

المناسبة: الجولة 29 من الدوري المصري

التاريخ: 7 أغسطس 2022

التوقيت: 09:00 مساءً

الملعب: برج العرب

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: إبراهيم نور الدين