بانون يوجه رسائل لسواريش وموسيماني والخطيب وجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، أن جلسته مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق الأحمر، جاءت متأخرة، ولو كانت في وقت مبكر لتغير موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

ورحل بانون عن الأهلي هذا الصيف، لينتقل إلى صفوف قطر القطري، بعدما ابتعد طويلا عن الملاعب بسبب إصابة بفيروس كورونا.

وتولى سواريش قيادة الأهلي نهاية يونيو الماضي، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ولم يقد بانون سوى في حصص تدريبية قليلة بعد عودته من الإصابة.

وقال بانون، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "جلستي مع سواريش جاءت متأخرة بعد أن حسمت انتقالي إلى قطر، ولو كانت في وقت مبكر لتغير قراري، أشكره على ما قاله لي في هذه الجلسة، وأرى أنه مدرب بعقلية أوروبية ويحتاج الوقت لتقديم أفضل أداء، وأتمنى له كل التوفيق".

وأضاف "كذلك أشكر موسيماني على كل ما قاله عني، أتشرف بأن يتحدث مدرب كبير عني بهذا الشكل، منذ اليوم الأول لي في النادي علاقتي به محترمة، وعملنا سويًا من أجل مصلحة الفريق، كان لي الشرف أن أتعامل مع مدرب مثله في يوم من الأيام".

وتابع بانون "كما أشكر جماهير الأهلي التي ساندتني كثيرًا أثناء فترة إصابتي، سأقول لعائلتي طوال العمر إني لعبت في صفوف الأهلي الأفضل في أفريقيا".

وأكمل "أقول لجماهير الأهلي إن الفريق يمر بفترة صعبة، أتمنى أن تبقوا مساندين له، لأن هؤلاء اللاعبين هم نفس اللاعبين الذين حصدوا البطولات منذ عامين، كان الله في عونهم لأنهم لعبوا 5 مواسم بدون راحة، أتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير".

واستطرد المدافع المغربي "محمود الخطيب قيمة كبيرة، لأول مرة أعمل تحت قيادة رئيس نادٍ كان لاعبًا سابقًا، لذلك كان يعطيني دوافع كبيرة، أعلم أنه يحبني، وأنا أيضًا أحبه، وأتمنى له التوفيق".

وكشف بانون "ربيعة وديانج ومعلول الأقرب لي بين لاعبي الأهلي، لكن كل اللاعبين تربطني بهم علاقة جيدة، وأتمنى لهم الخير فيما هو قادم، أشاهد مبارياتهم في الوقت الحالي وأتمنى أن ينهوا الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وشدد اللاعب على أن "الأهلي هو المرشح الأول لحصد البطولات في بداية كل موسم، وهذا ليس كلامًا فارغًا أو شعارات، الجميع في الأهلي يعمل بجد لحصد البطولات".

وأسرد بانون موقفًا في 2021، حيث قال "بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز في المغرب، كان عيد الأضحى بعد المباراة بفترة قصيرة، فطلبت من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن أبقى مع عائلتي بالمغرب وأعود بعد إجازة العيد".

وتابع "لكنه قال لي إن الاحتفالات باللقب انتهت، ولدينا مباراة في الدوري بعد أيام قليلة، يجب الاستعداد لها جيدًا، لذلك رفض طلبي، لكني لم أحزن وقتها، بل سعدت بهذه العقلية، هناك أندية لو حصلت على بطولة أفريقيا تحتفل لفترة طويلة".

وفي سياق مختلف، كشف بانون هدفه مع ناديه الجديد، إذ قال "قطر القطري لا يحقق الانتصارات، لكن الإدارة الجديدة لديها مشروع كبير، وتستهدف التأهل لبطولة آسيوية، وأسعى لمساعدة الفريق على تحقيق هدفه".