النصر السعودي يرد على أبوجبل ببيان ناري ويوضح سبب إلغاء العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا رد فيه على محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك السابق، ووكيله نواف المهدي، بعد إعلان الحارس تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على قيمة عقده كاملة من النادي.

وكان أبوجبل وقع على عقد انتقاله إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر هذا الصيف، إلا أن النادي أوقف الصفقة بسبب اكتشافه أن الحارس لم يكن حرًا في فترة توقيعه على العقود، حسب تعبير النادي.

ونشر وكيل أبوجبل بيانًا مساء أمس الأحد، قال فيه إن اللاعب قرر رفع دعوى للمحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمطالبة بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر، إلى جانب تعويض عن الأضرار التي تسبب بها النصر للاعب دون أي تنازل، حسب وصفه.

طالع بيان وكيل أبوجبل كاملا من هنا.

من جانبه، ذكر النصر في البيان الذي نشره على حسابه عبر موقع "تويتر"، "بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبوجبل مع النادي نوضح بعض النقاط".

وأضاف "دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022".

وتابع "بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 -8-2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".

وأكمل "بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي".

وواصل "بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وإنه أنهي عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاءً مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي".

واختتم "أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة".