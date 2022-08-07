بانون يكشف سبب رحيله عن الأهلي ويختار "اللقب الأغلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، أن الإصابة بفيروس كورونا وراء رحيله عن الفريق الأحمر، مشيدًا بعقلية القلعة الحمراء.

وتعرض بانون للإصابة بفيروس كورونا، وتأثر بمضاعفات الإصابة، ما أبعده لفترة طويلة عن الملاعب خلال الموسم الجاري.

وبعد عودته من الإصابة، ومشاركته مع الأهلي في عدد من الدقائق، قرر بانون الرحيل عن الفريق، بعدما تلقى عرضًا من قطر القطري.

وقال بانون، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "منذ اليوم الأول لي وجدت مساندة كبيرة من جانب جماهير الأهلي، حتى وأنا مصاب بكورونا، كان هناك حب وود بيننا، كنت على قدر المسؤولية، وأديت كل ما لدي، وأتمنى أن أكون أنهيت مسيرتي بصورة تليق باسمي وباسم الأهلي".

وأضاف "منذ أن جاءني عرض الأهلي وأنا أعلم أني ذاهب لحصد البطولات، حلمت منذ الصغر بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحققت حلمي في العام الأول لي مع الفريق".

وتابع المدافع المغربي "الأهلي نادٍ كبير يحقق دائمًا الألقاب والبطولات، ويوفر للاعبيه كل شيء ليكونوا سعداء ويركزوا في الملعب فقط، الأهلي نادٍ بعقلية أوروبية، وتشرفت بارتداء قميصه".

وواصل "علاقتي جيدة مع مسؤولي الأهلي منذ اليوم الأول لي في النادي، مرضي بكورونا كان السبب وراء قرار رحيلي، حيث إن التواجد في الأهلي يتطلب جهدًا كبيرًا، وشعرت بأني لن أستطيع أن أقدم ذلك، لهذا فضلت أن أنسحب وأترك الفرصة للفريق كي يقيد لاعبًا محترفًا جديدًا، وهذا لمصلحة الفريق، ولولا هذا لاستمريت لفترة طويلة".

وكشف بانون "بطولة دوري أبطال أفريقيا هي الأغلى والأهم بالنسبة لي، ثم تأتي بعدها برونزية كأس العالم للأندية".