ملف الخليج 365.. تصريحات الخطيب.. قائمة الأهلي.. وأرقام تاريخية جديدة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس السبت عددًا من الأحداث المهمة على الساحة المحلية والعالمية، لعل أبرزها تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتحقيق محمد صلاح لأرقاما تاريخية جديدة في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي أبرز أخبار يوم (السبت):

الخطيب: هناك تربص واستهداف بالأهلي.. وأين دور المجلس الأعلى للإعلام؟

الخطيب يوجه 5 رسائل لاتحاد الكرة

الخطيب: تدعيمات قوية في انتظار الفريق.. واللاعبون يشعرون بالإحباط

الخطيب: تعرضنا لأخطاء تحكيمية "فجة".. وهذا سر رحيل موسيماني عن الأهلي

الخطيب: خسارة لقب دوري الأبطال بسبب مساعدة أشخاص من مصر

في ليلة تألق ميسي.. باريس سان جيرمان يستهل الدوري الفرنسي بخماسية أمام كليرمون

الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

11 لاعبا ناشئا في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

بيراميدز ينتزع فوزًا صعبًا من المقاولون ليقلص الفارق مع الزمالك

منصبان مختلفان وتضارب مستمر.. ماذا يعمل كلاتينبرج في اتحاد الكرة؟

عصام عبدالفتاح لمصراوي: لازلت رئيسًا للجنة الحكام.. وجلستي مع كلاتينبرج "تحضر مني"

فيوتشر ينتصر على المحلة.. والإسماعيلي يتعادل سلبيًا أمام فاركو

اتحاد الكرة: كلاتنبيرج يعقد جلسة مع عبدالفتاح لتطوير التحكيم عقب وصوله

دورتموند يهزم باير ليفركوزن بصعوبة في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني

الدوري الألماني.. يونيون يحسم ديربي برلين.. سقوط هوفنهايم.. وانتصار كاسح لفرايبورج

توتنهام يوجه إنذارًا لكبار بريميرليج برباعية في ساوثامبتون

وكيله: انتقال أبو جبل مع النصر لم يتم.. ومطالبة بالتعويض وقيمة العقد كاملاً

رسميًا.. مدرب الإسماعيلي وبيراميدز السابق يقود الكونغو الديمقراطية خلفًا لكوبر

بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يستهل الدوري الألماني بتعادل قاتل أمام فيردر بريمن

كلوب: لعبنا مباراة سيئة.. ولا نستحق الفوز أمام فولهام

تقارير: عرض سعودي لأوناجم.. واتصالات من الرجاء والوداد

صلاح يسجل رقمًا جديدًا أمام الفرق الصاعدة حديثًا للبريميرليج

محمد صلاح يحقق 5 أرقام تاريخية بهدفه الافتتاحي أمام فولهام

الخليج 365 يكشف أسماء شباب الأهلي التي طلب أسوان ضمهم

مدرب شباب مصر: الوصول للنهائي أمر طبيعي ونسعى للتويج بلقب كأس العرب

عماد النحاس لمصراوي: زيارة فيتوريا مثمرة.. ويهتم بأدق التفاصيل للاعبين والتدريب

صلاح يصنع ويسجل في ليلة تعادل ليفربول أمام فولهام بافتتاح مشواره بالبريميرليج

الإثنين.. إعلان قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يتمم اتفاقه مع روجيرو ميكالي

الأحد.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة مصر المقاصة