في ليلة تألق ميسي.. باريس سان جيرمان يستهل الدوري الفرنسي بخماسية أمام كليرمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، بفوز كبير على مضيفه كليرمون فوت بنتيجة 5-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون على ملعب "جبريل مونتبيد" في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

وتقدم باريس في الدقيقة التاسعة عن طريق نيمار، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 38 سجل ماركينيوس الهدف الثالث للفريق الباريسي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و86.

وبذلك يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.