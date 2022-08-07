الخطيب: هناك تربص واستهداف بالأهلي.. وأين دور المجلس الأعلى للإعلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة إلى الإعلام الرياضي، متسائلا عن دور المجلس الأعلى للإعلام.

وقال الخطيب خلال كلمته عبر شاشة "الأهلي": "نحترم الإعلام الرياضي ولكننا اتعلمنا أن الكلمة أمانة وحملها شرف ومسؤولية وأغلبية العاملين في الإعلام الرياضي سواء المرئي أو المسموع انتمائهم طغى على مهنيتهم وهذا خطر كبير".

وأضاف: "الأهلي مادة دسمة جدًا غير أي نادٍ آخر ولكن هناك محاولات لاستهداف النادي وأصبحت الإساءة هي الطاغية، والتجريح الشخصي ولا يتم محاسبة أحد".

وأكمل: "هناك أشخاص يتحدثون عن الأهلي أكثر من الحديث عن أنفسهم".

وتابع: "هناك تربص واستهداف ضدنا وأين المجلس الأعلى للإعلام؟ وقدمنا شكاوى كثيرة، وهناك حالة من التجريح دائما وليس هناك محاسبة".

وواصل: "المجلس الأعلى للإعلام عليه أن يكون له دور أقوى من هذا ولا يأتي على رد الفعل ويجب أن ينظر أولا للفعل".

واستكمل: "النادي الأهلي يتبع كل الطرق والإجراءات القانونية لحفظ حقوقه وصوته عالٍ في الحق، والأهلي ليس ضعيفا وليس سليط اللسان والأهلي أكبر من كدا".

وأوضح: "أعضاء الجمعية العمومية ركيزة أساسية من عائلة الأهلي، وضعوا ثقتهم فينا ولهم حق علينا ونسعى دائما للتطوير ونعمل على إيجاد حلول لكل مشكلة، والنادي في مكانة آخرى من حيث الإنشاءات والتطوير".

وأشار: "منذ أزمة كورونا لم يتأثر أي عامل أو موظف ماديا في النادي واللاعبين استحملوا كثيرا ولكن كنا نفكر دائما أن الجميع لا يتأثر".

وتحدث الخطيب أيضا، قائلًا: "الجوائز والتكريمات التي نحصل عليها من الخارج يجعلنا فخورين، والجميع يشعر بدور الأهلي في كل الجوانب، وكنت أتمنى أن يآخذ تكريم الأهلي حقه داخليا وأن يلقى الاهتمام".