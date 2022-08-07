الخطيب يوجه 5 رسائل لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة رسائل إلى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، يأتي من أهمها عدم المساواة بين الأندية ومواعيد البطولات المحلية وتطوير لجنة الحكام.

رسائل الخطيب جاءت عبر قناة الأهلي مساء اليوم السبت، قائلاً :"هناك بعض الأمور حدثت في آخر ثلاث سنوات ولم تناقش".

وأضاف الخطيب :"هناك أندية تدفع رسوم كبيرة في قيد اللاعبين، وعدم المساواة بين الأندية، وضغط المباريات وتسجيل اللاعبين".

وواصل :"هناك أندية تعرضت للحرمان من القيد وخطوات التحكيم، أرسلنا لاتحاد الكرة العديد من الخطابات وتحدثنا مع الرابطة للمطالبة بالعدل".

وأكمل :"بعد مؤتمر الأهلي بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا خرج رئيس الاتحاد الأفريقي (باتريس موتسيبي) ليلمح بضيق الأهلي وتقديره لجماهير الأهلي عكس اتحاد الكرة".

ونوّه الخطيب خلال حديثه :"وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة التي شكلت لم يكن هناك محاسبة على اتحاد الكرة".

واستمر :"مطلوب من اتحاد الكرة بكل شفافية تطوير منظومة التحكيم، والإعلان بكل شفافية عن الأندية التي تمنع من القيد وتنظيم مواعيد البطولات المحلية مع البطولات القارية لأن الأهلي أكثر تضررًا".

وأنهى :"على اتحاد الكرة أن يطبق اللوائح على الجميع بدون استثناء".

وشهدت الفترة الماضية عدة أزمات بين الأهلي واتحاد الكرة كان أبرزها بعد أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت خسارة الفريق الأحمر من فريق الوداد البيضاوي بنتيجة (2-0) بالمغرب.

واحتج مجلس إدارة الأهلي وقتها على عدم إخفاء اتحاد الكرة خطابًا من "كاف" حول تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا لتفوز المغرب بطلب الاستضافة، كما شهدت الفترة الأخيرة غضب إدارة القلعة الحمراء من سوء التحكيم مما أدى إلى قرار رسمي من الإدارة باستكمال مسابقة دوري We المصري باللاعبين الشباب.