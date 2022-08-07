الامارات | اتحاد الدراجات يعتمد التوقيت الإلكتروني للأندية والهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد اتحاد الدراجات شراكته مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والخاصة بالتوقيت الإلكتروني واستخراج النتائج للسباقات، مع اعتماد النظام لكل الأندية وفرق الهواة للرجال وتحت 23 سنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بالشارقة بحضور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد وعن الشركة نائب المدير العام بدر الزرعوني.