الامارات | منتخب «رغبي السيدات» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب الإمارات لسيدات الرغبي إلى نصف نهائي سباعيات كأس آسيا المقامة على ملاعب القرية الأولمبية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ليلاقي سنغافورة أول المجموعة الثانية في المربع الذهبي صباح اليوم، فيما يتقابل منتخب الهند أول المجموعة الأولى مع إندونيسيا ثاني المجموعة الثانية. وسيلعب الفائزان في المباراة النهائية التي تقام مساء اليوم. وحقق المنتخب الوطني الفوز على غوام بنتيجة 17 مقابل 10 في افتتاح البطولة أمس، وعاد ليحقق الفوز الثاني بتغلبه على منغوليا 31 دون مقابل.