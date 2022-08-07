الامارات | زهرة حسين تحطم رقماً قياسياً في سباق المضمار بألعاب التضامن الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت زهرة حسين لاعبة منتخب الدراجات مسابقة المطاردة الفردية بمنافسة المضمار بالمركز الـ12 بزمن 4:06.496 دقائق، محطمة بذلك رقم الإمارات الذي حققته صفية الصايغ بالبطولة العربية بزمن 4:12 دقيقة. وأنهى منتخب الدراجات اليوم الثاني من منافسات المضمار فئة المطاردة الفردية التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بقونية في تركيا. وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، جانباً من السباقات بحضور بطي أحمد العبدولي مدير الوفد المشارك في الدورة.

وشارك بفئة الرجال كل من سيف الكعبي ووليد النقبي حيث حل الأول في المركز الـ18 محققاً زمناً قدره 4:41.913 دقائق، فيما سجل الأخير 4:46.526 دقائق في المركز الـ21. وتتضمن الألعاب التسع التي تشارك فيها الإمارات الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.

ويستكمل المنتخب اليوم منافسات المضمار ضمن مسابقة النقاط ويمثلنا في فئة الرجال يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري بينما تخوض شيخة عيسى منافسات المسابقة ذاتها لفئة السيدات.