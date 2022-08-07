الامارات | منتخب قطر يتوج بطلاً لـ«خليجي سلة الشباب» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج أمس المنتخب القطري بلقب بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة للشباب (تحت 18 عاماً)، وذلك بعد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة (75-51) في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوصل بدبي، في ختام البطولة التي استضافتها دبي منذ 29 يوليو الماضي والمؤهلة إلى كأس آسيا.

وسجل اليوم الختامي، اكتفاء حامل لقب النسخة الأخيرة المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية، عقب فوزه على الكويت (55-45) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمن المنتخب السعودي رغم خسارته، مرافقة قطر إلى كأس آسيا التي تقام نهاية الشهر الجاري في إيران.

وعقب انتهاء المباريات، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه الأمين العام لاتحاد السلة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة سالم المطوع، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة واللجنة التنسيقية الخليجية، بتتويج البحرين بالميداليات البرونزية، والسعودية بالفضية، وقطر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وكان المنتخب القطري الوحيد الذي لم يتجرع طعم الهزيمة في البطولة بالفوز بجميع مبارياته، استهلها في الدور التمهيدي بالفوز على الكويت (64-51)، وأتبعه في الجولة الثانية بالفوز على «الأبيض» بنتيجة (61-45)، ومن ثم الانتصار في الجولة الثالثة على البحرين (63-47)، والسعودية في رابعة جولات التمهيدي بواقع (79-55)، وعمان في ختام التمهيدي (82-32)، وتخطيه عقبة نصف النهائي بفوزه مجدداً على البحرين (85-48).

وعرف المنتخب القطري في المباراة النهائية، كيفية إيقاف خطورة مفاتيح لعب المنتخب السعودي، ما أتاح لـ«العنابي» القدرة على بسط إيقاعه بشكل تدريجي خلال الشوط الأول، ونيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (22-17 و21-19)، قبل أن يواصل المهمة بنجاح خلال الشوط الثاني، ونيل الأفضلية مجدداً بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع (20-5 و12-10)، والفوز بالمباراة واللقب.

المنتخبان القطري والسعودي ضمنا تأهلهما إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.