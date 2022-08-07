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الامارات | دبا الحصن يدشن مبارياته الودية أمام الفيصلي السعودي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض دبا الحصن أولى مبارياته الودية غدا، عندما يواجه الفيصلي السعودي وذلك في معسكرهما الخارجي في تركيا استعداداً للموسم المقبل.

وقال مشرف الفريق محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: نتطلع لكي يحقق اللاعبون الاستفادة المطلوبة من جميع الوديات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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