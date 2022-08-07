الامارات | دبا الحصن يدشن مبارياته الودية أمام الفيصلي السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض دبا الحصن أولى مبارياته الودية غدا، عندما يواجه الفيصلي السعودي وذلك في معسكرهما الخارجي في تركيا استعداداً للموسم المقبل.

وقال مشرف الفريق محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: نتطلع لكي يحقق اللاعبون الاستفادة المطلوبة من جميع الوديات.