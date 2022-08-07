الامارات | دبا الحصن يدشن مبارياته الودية أمام الفيصلي السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يدشن مبارياته الودية أمام الفيصلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض دبا الحصن أولى مبارياته الودية غدا، عندما يواجه الفيصلي السعودي وذلك في معسكرهما الخارجي في تركيا استعداداً للموسم المقبل.
وقال مشرف الفريق محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: نتطلع لكي يحقق اللاعبون الاستفادة المطلوبة من جميع الوديات.
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