الخطيب: مسؤولون في الكرة تأمروا ضد النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعرض لمؤامرة كبيرة من بعض المسؤولين المصريين في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخيرة.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في شهر مايو الماضي، بشأن استضافة مدينة الدار البيضاء المغربية للمباراة النهائية من بطولة دوري الأبطال، رغم وجود فريق مغربي في تلك المباراة.

وأضاف الخطيب في تصريحات تليفزيونية لـ قناة "النادي الأهلي": "مسؤولون في الكرة المصرية تأمروا ضد النادي الأهلي، في أزمة مباراة نهائي دوري الأبطال."

وتابع: "هؤلاء المسؤولون السبب في خسارة النادي الأهلي، أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا."

وأتم رئيس النادي الأهلي: "اللاعبون يعانون من الإجهاد البدني في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب كثرة المباريات التي نخوضها في السنوات الثلاثة الماضية سواء على المستوى المحلي أو القاري."