الخطيب عن الإعلام الرياضي: هناك تجريح فج بشكل يومي ولا يوجد من يحاسب هؤلاء

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اللوم للإعلام الرياضي في مصر، والذي أكد أنه يحترمه ويقدره.

وقال الخطيب خلال حديثه للجماهير في بث مباشر:"الأهلي يحترم الإعلام ودوره، والإعلام، هدفه الأمانة وحمل الأمانة شرف ومسؤولية، لكن في صورة واضحة لغالبية من إعلامنا الرياضي، وفي صورة واضحة للاعلام المرئي او المسموع وفي قنوات وإعلاميين انتماءهم طغى على مهنيتهم وهذا أمر خطر للغاية".

وأضاف:"الأهلي مادة دسمة غير أي حد تاني، المستهدف هو كيف نضع إشاعات ونركز عليها، (هو مافيش غير الأهلي)، هناك من يتحدثون الأهلي أكثر مما يتحدثون عن أنفسهم".

وأتم:"الملاحظ هناك تجريح فج بشكل يومي ولا يوجد من يحاسب هؤلاء، نحن نرى أن هناك تجاوزات في حق الأهلي والتقليل من بطولاته ومع الأسف محاولاتهم لتسفيه من تاريخه وهناك من ينتهزوا الفرص لمحاولة التشويه به".

وأتم:"هل هذا مخطط؟ هناك تربص واستهداف بنا".