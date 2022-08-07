شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: الأهلي ناد يدار بعقلية أوروبية وكورونا سبب رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغربى بدر بانون، لاعب الأهلى السابق، كواليس رحيله إلى نادى قطر القطرى مؤكدا أن إصابته بفيروس كورونا كان سببا في رحيله عن القلعة الحمراء، موجها الشكر للجماهير لدعمهم له خلال فترة مرضه.

وقال بانون، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إنه لمس حب جمهور النادى منذ اليوم الأول له في القلعة الحمراء، موضحا أنه يشكرهم على مساندتهم له في محنته مع المرض، لافتا إلى أنه لا يملك أي كلام يوفيهم حقهم.

وأكد بانون أنه عندما كان صغيرا كان يتمنى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه لم يوفق في ذلك مع الأندية التي لعب لها، مشيرا إلى أنه منذ ارتدائه القميص الأحمر كان متيقنا من تحقيق حلمه بالتتويج باللقب الأفريقي وقد كان.

وأوضح بانون أن الأهلى نادى بطولات وألقاب ويوفر كل سبل الراحة للاعبيه، مؤكدا أن الكيان الأحمر ناد يدار بعقلية أوروبية، وأنه تشرف بارتداء القميص الأحمر، وأنه يحترم كل المسئولين داخل النادى.

وتابع: "قلت لأمير توفيق وسيد عبد الحفيظ بعد إصابتي بكورونا، إنني لم أعد أستطيع أن أقدم ما يقدمه أي لاعب أجنبي، ومن مصلحة النادي الأهلي أن يجلبوا أجنبيا غيري، وأن يفتحوا باب المفاوضات مع قطر القطري، والأمور سارت بشكل جيد، وتفهموا الموضوع؛ لأن الأحمر نادي بطولات وهو يتطلب أمورًا كثيرة في لاعبيه".

وتحدث بانون عن أقرب اللاعبين له في الأهلى قائلا: "تربطنى علاقة جيدة بهم جميعا، ولكن كنت قريبا من على معلول وأليو ديانج ورامى ربيعة وأتمنى لهم كل الخير" متابعا: "موسيمانى مدرب محترم وأشكره على كلامه الجميل".

واختتم: "هنا تعلمت أن الأهلي لا يقف على بطولة أفريقيا، آخرون من الممكن أن يحصدوا لقب أفريقيا ويفرحون 10 سنوات، لكن في الأهلي تفوز ببطولة وتنظر للتالية".