شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوافق على بيع هشام حافظ إلى فيوتشر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي المقاصة على رحيل هشام حافظ، ظهير أيمن الفريق الفيومي، إلى صفوف فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي في الموسم المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن فيوتشر قدم عرضا رسميا للحصول على خدمات هشام حافظ وتم الموافقة على العرض من قبل إدارة النادي الفيومي، على أن يرحل اللاعب عن ناديه بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني فريق المقاصة صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي بعدما قبع في المركز الأخير لجدول الدوري برصيد 15 نقطة فقط.

وقدم هشام حافظ عروضا مميزة مع المقاصة في الموسم الحالي، وبات من اللاعبين البارزين في مركز الجبهة اليمنى، وهو المركز الذي يعاني منه فيوتشر في الموسم الحالي.