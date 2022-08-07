شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إسناد لجنة الحكام الرئيسية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للحكم إبراهيم نور الدين المقرر لها في ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل. مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الاتحاد.. توليفة فنية بين الناشئين والكبار.. صور اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للحكم إبراهيم نور الدين المقرر لها في ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

صرف مجلس إدارة نادى إنبى مكافأة الفوز على "إيسترن كومبانى" تحفيزا للاعبين من أجل مواصلة الانتصارات أمام سيراميكا، فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

استقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جلسة بين كلاتنبيرج وعصام عبد الفتاح لوضع خطة تطوير التحكيم

يصل الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبيرج القاهرة مساء اليوم، وهو الموعد المحدد سابقا لوصوله، بعد إرسال اتحاد الكرة تذاكر الطيران له يوم 2 أغسطس، بعد إتمام التعاقد معه لتطوير منظومه التحكيم.

يضغط محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على مسئولي ناديه من أجل قبول عرض ويجان أتلتيك الإنجليزى الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب"، خاصة أن اللاعب يرغب في خوض خطوة الاحتراف الخارجي.

استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع بديل مصري لتعويض رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر المنتقل حديثا إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل ضمن سياسة الإدارة الحمراء لسد العجز في كل المراكز داخل صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

اجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع الجهاز الفني لنادى سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون فى حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وأعضاء نادى سموحة.

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع فاركو فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

اختتمت مساء اليوم منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة التى استضافتها مصر بالمركز الأوليمبى بحصد الفراعنة 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.