7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى.

بيراميدز يهزم المقاولون بهدف أحمد سامى فى الظهور الأول لشوقى غريب.. فيديو

فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.

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