شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، يتربع على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 16 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن النيجيري إيبوكا مهاجم إنبي.

وسجل إيبوكا ثنائية ضد إيسترن كومباني رفع بها رصيده إلى 13 هدفا في الدوري، في المقابل رد عليه زيزو بثنائية في الجونة رفع بها رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:

أحمد سيد زيزو الزمالك 16

جون أوكويي إيبوكا إنبي 13

مروان حمدي سموحة 12

مابولولو الاتحاد السكندري 12

مصطفى شلبي إنبي 10

شادي حسين سيراميكا 9

أحمد رفعت فيوتشر 9

محمد هلال البنك الأهلي 9