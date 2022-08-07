شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد عبد الله السعيد ورمضان صبحى فى مباراة المحلة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ثنائي نادي بيراميدز عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على نظيره نادي غزل المحلة باستاد المحلة، في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويغيب الثنائي عن مباراة المحلة؛ بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.